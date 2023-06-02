28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek. Geçici Başkan Devlet Bahçeli 'nin yönettiği oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetiyor.

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

BAHÇELİ'DEN AÇILIŞ KONUŞMASI

Meclis'in yeni yasama dönemi açılışında konuşan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da genel kurulda olduğunu belirterek, "Hoşgeldiniz" diye selamladı. Meclis'te bulunan AK Partili ve MHP'li milletvekilleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.

Bahçeli açılış konuşmasında şunları söyledi:

"28'inci Dönem TBMM'nin ilk gündem maddesi olan ant içme törenine geçmeden hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Egemenliğine yegane sahibi büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni dönemin ülkemize, milletimize, milletvekillerimize, siyaset ve demokrasi hayatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13'üncü Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor, üstün başarılar diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü, TBMM'nin 103'üncü yıldönümünü kucaklamanın, geçiminin hatıralarını geleceğin hedefleriyle kaynaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. 28'inci Dönemde görevde alacak siz arkadaşlar tarihi bir sorumluluğu üstlenmiş durumda.

Gazi Meclis kurucu niteliğiyle ordular tanzim ve temin etmiş, siyaset ve diplomasi mücadeleleri yürütmüştür. Milli ve üniter devleti Cumhuriyetin faziletleriyle bütünleştirmiştir. Milletimizin egemenlik, vesayet ve velayeti tektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1923'te 'Millet önünde onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların sonu çökmedir.'

Her anının tarih olduğu bir hayat akışını millet lehine çevirmenin, gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye emanet etmeye tek yürek olarak kenetlenmeliyiz. Devletimizin kurucusu, ilk Meclis Başkanımız, ilk Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize, aziz şehitlerimize rahmetler niyaz ediyorum.

Yüksek heyetinizi bir kez daha selamlıyor, ant içme törenine geçiyorum."