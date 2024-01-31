TBMM 14 kanun teklifini kabul etti

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AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'nin bulunduğu bölgede kriz ortamının derinleştiğini ve genişlediğini belirtti.

İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarına dikkati çeken Oktay, "İsrail saldırganlığı ve bazı ülkelerin İsraile verdiği şartsız destek, kalıcı bir ateşkesi engelliyor. İsrailin acımazlığı ve pervasızlığı, soykırım boyutuna ulaşan saldırıları uluslararası toplumu ilkeler ve çıkarlar üzerine politika yapan iki ana kampa ayırmaya başlamıştır." diye konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyetinin, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı "soykırım" davasında alınan ihtiyati tedbir kararını anımsatan Oktay, bu kararı olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 26 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Oktay, "Tüm ilgili kurum ve ülkeleri İsrailin saldırılarının derhal ve kalıcı olarak durdurulması için çaba göstermeye davet ediyoruz." dedi.

Kızıldeniz'de konuşlanan uluslararası deniz unsurlarının, Yemendeki İran destekli Husileri hedef aldığına işaret eden Oktay, bunun bölge açısından endişe verici bir durum olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın halen Azerbaycan ile kalıcı bir barış anlaşması imzalamadığını aktaran Oktay, "Bölge dışı ülkelerin Ermenistanı yanlış yönlendiren mesajları olumsuz bir etki oluşturuyor. Azerbaycana karalama kampanyaları artarak devam ediyor." diye konuştu.

Kıbrıs'taki gelişmelere de dikkati çeken Oktay, "Kıbrısta bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücünün görev süresinin uzatılması sırasında KKTC makamlarının görüşünün alınmaması ve karar metnindeki tek taraflı ve gerçekleri yansıtmayan iddialar, KKTCye olan desteğimizin önemini ortaya koyuyor. KKTC makamlarının bu konudaki açıklama ve tutumlarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesindeki saldırıyı hatırlatan Oktay, Türkiyenin nereden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.

KOMİSYONDA KABUL EDİLEN 14 KANUN TEKLİFİ

Daha sonra gündemde yer alan uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.

Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türk Devletleri Teşkilatına Üye Ülkelerin Hükümetleri Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

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- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Svaziland Krallığı Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

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- Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının 25. Maddesinin Tadiline İlişkin Olarak Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumunun 12. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18/05/2017 Tarihli ve GA12/6-438 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Askeri Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.