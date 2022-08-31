Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Foreign Affairs'da yer alan "Ukrayna savaşı nasıl yeniden çevirdi?" makalede TB2 Bayraktar İHA'ların savaştaki rolüne değinildi.
Lauren Kahn, tarafından kaleme alınan makalenin girişinde şu ifadelere yer verildi:
"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcında, uzmanların çoğu Kiev'in hızla düşmesini bekliyordu. Ukrayna kuvvetleri daha büyük ve daha iyi silahlanmış bir orduya karşı savaşıyordu. Rusya'nın birlikleri daha fazla muharebe tecrübesine ve finansmana sahipti.
Tabii ki Kiev düşmedi. Bunun yerine, Ukrayna ordusu Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısını durdurdu ve geri çekilmeye zorladı. Rusya, savaşın başındaki misyonunu küçülttü ve şimdi Ukrayna'nın güneyin saldırılar gerçekleştiriyor. Soru artık Kiev'in ne kadar dayanabileceği değil. Ukrayna hükümetinin işgal altındaki toprakları geri alıp alamayacağı."
"UKRAYNA'NIN BAŞARISININ BİRKAÇ NEDENİ..."
Ukrayna'nın şaşırtıcı başarısının birkaç nedeni olduğunu dile getiren Kahn, "Rus ordusunun lojistik başarısızlığının ve Rus askerlerinin moralinin bozulmasının" bunda rol oynadığını dile getirdi. Kahn, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek ve Ukrayna askerlerinin kararlılığını da sözlerine ekledi.
"TB2 BEKLENMEDİK BİR KAHRAMAN"
Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA'larının savaşta önemli rol oynadığına değinen Kahn şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna'nın Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını konuşlandırmasını düşünün. TB2 beklenmedik bir kahraman: ucuz, saklanması zor ve ağır. Ancak bu insansız hava araçları, topçu veya zırhlı araçlar gibi daha yavaş veya sabit hedefleri bile etkisiz hale getirmede çok başarılı oldu.
Örneğin Mart ayında Ukrayna, Kiev'in kuzeyindeki bir Rus askeri konvoyuna saldırmak için bunları kullandı ve Rusya'nın geri çekilmesine yardımcı oldu. Koordinatları iletmek ve bir Rus kurtarma römorkörünün batışını kaydetmek için bir TB2 yerleştirdi. Ukrayna ayrıca dronun zayıf yönlerini yaratıcı bir şekilde artıya dönüştürdü."
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