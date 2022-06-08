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Husumetliler taziye evi önünde karşılaştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde taziye evine giden husumetli akraba iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti

08.06.2022 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
Taziye evi önünde silahlı kavga: 1 ölü
Taziye evi önünde husumetli kavgası: 1 ölü
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İHA

Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Suruç ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Musab Bin Ümeyir Camisi altındaki taziye evi önünde yaşandı. Daha önce aralarında husumet bulunan akraba iki grup, taziye evine giderken karşılaştı.

Taraflar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan Mehmet A. hayatını kaybetti. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirtilen 1 şüpheliyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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