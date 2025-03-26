TAZE FASULYE BUZLUĞA NASIL KONUR?

Öncelikle fasulyeler özenle ayıklanmalı uç kısımları koparılmalı ve varsa kılçıkları temizlenmelidir. Ardından fasulyeler bol su ile iyice yıkanmalı ve süzülmelidir. Yıkanan fasulyeler arzuya göre doğranabilir ya da bütün halde bırakılabilir.

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Dondurma işleminin bir adımı da fasulyeleri haşlamaktır bu sayede renkleri canlı kalır ve lezzetleri korunur. Büyük bir tencerede su kaynatılır ve hazırlanan fasulyeler kaynar suya atılarak yaklaşık 3-4 dakika kadar haşlanır. Haşlama işlemi tamamlandıktan sonra fasulyeler hızlıca süzülerek soğuk su dolu bir kaba alınır. Bu şoklama işlemi fasulyelerin pişmesini durdurarak renklerini korumasına yardımcı olur. Soğuk suda 2-3 dakika bekletilen fasulyeler tekrar süzülür ve fazla suyun tamamen gitmesi sağlanır.

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Fasulyeler tamamen soğuduğunda ve suyu iyice süzüldüğünde buzdolabı poşetlerine ya da vakumlu torbalara yerleştirilir. Poşetlerin içindeki havanın mümkün olduğunca alınması buzlanmayı ve yanmayı önleyecektir. Paketleme sırasında porsiyonlar halinde ayırmak ileride kullanım kolaylığı sağlar. Hazırlanan poşetler üzerine tarih yazılarak dondurucuya yerleştirilir. Dondurulmuş taze fasulyeler bu yöntemle yaklaşık 8-10 ay boyunca tazeliğini korur ve yemeklerde kullanıma hazır hale gelir. Kullanırken doğrudan çözdürmeden pişirmek hem lezzet hem de doku açısından daha iyi sonuç verecektir.

BUZLUKTA TAZE FASULYE NASIL SAKLANIR? Dondurulan taze fasulye mevsiminde taze olarak temin edilip doğru yöntemlerle saklandığında besin değerlerini büyük ölçüde koruyarak yıl boyunca sağlıklı bir tüketim olanağı sunar. Taze fasulye lif vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir sebzedir ve dondurma işlemi doğru yapıldığında bu değerler büyük ölçüde korunur. Dondurma işlemi taze fasulyenin bozulmadan uzun süre saklanmasını sağlarken yapısının korunmasına da katkı sağlar. Haşlayarak dondurmak enzim aktivitesini durdurduğu için sebzenin canlı rengini ve dokusunu muhafaza eder. Bu sayede dondurulmuş fasulye çözüldüğünde lapa olmaz ve piştiğinde taze haline yakın bir kıvam sunar. Ayrıca mevsiminde toplanıp dondurulduğu için marketlerde yıl boyunca satılan sera ürünlerine göre daha doğal ve besleyicidir. REKLAM Dondurulmuş taze fasulye pratiklik açısından da bir avantaj sağlar. Yemek hazırlığında çözülmesini beklemeden doğrudan tencereye eklenebilmesi zamandan tasarruf sağlar. Porsiyonlar halinde dondurulduğunda israfın da önüne geçilir. Mevsim dışı dönemlerde taze fasulye bulmak zor veya maliyetli olabileceği için dondurulmuş halde bulundurmak bütçeyi de korur. Bu sayede yazın taptaze fasulyelerinden elde edilen besin değeri yüksek yemekler kış aylarında da sofralarınızda yer bulur.

Taze fasulye mevsiminde bol miktarda bulunup uygun fiyata alınabildiği için kış aylarında da tüketmek amacıyla buzlukta saklanarak korunur. İlk olarak taze fasulyelerin seçiminde canlı parlak ve diri olanlar tercih edilmelidir. Fasulyeler özenle ayıklanıp uç kısımları koparıldıktan sonra bol su ile iyice yıkanır. Ardından arzuya göre kırma veya uzun şekilde doğranır. Fasulyelerin rengini ve besin değerini korumak için haşlama işlemi uygulanmalıdır. Bunun için büyük bir tencerede su kaynatılır ve fasulyeler kaynar suya atılarak 3-4 dakika boyunca haşlanır. Bu işlem dondurma sırasında fasulyelerin renk kaybını önler ve dokusunu daha iyi korur. Haşlama süresi tamamlandığında fasulyeler hızlıca süzülerek buzlu su dolu geniş bir kaba aktarılır. Bu şoklama işlemi fasulyelerin ani soğumasını sağlayarak pişme sürecini durdurur ve canlı yeşil rengini muhafaza eder. REKLAM Fasulyeler tamamen soğuyup suyu iyice süzüldükten sonra buzdolabı poşetlerine veya vakumlu torbalara porsiyonlar halinde yerleştirilir. Poşetlerin içindeki havanın mümkün olduğunca alınması buzlanma ve dondurucu yanığını önlemek açısından oldukça önemlidir. Torbaların üzerine tarih yazmak saklama süresini takip etmek adına faydalı olacaktır. Dondurulmuş taze fasulyeler bu şekilde -18 derecede yaklaşık 8 ila 12 ay boyunca tazeliğini koruyabilir.

DONDURUCUYA TAZE FASULYE NASIL KONMALI? Taze fasulye yaz mevsiminin en sevilen ve en çok tüketilen sebzelerinden biri olup mevsiminde bolca bulunur ve oldukça ekonomiktir. Ancak fasulyenin kısa süre içinde bozulabilen bir yapıya sahip olması kış aylarında taze olarak bulmayı zorlaştırır. Bu nedenle fasulyeyi yıl boyunca tüketebilmek için dondurucuya koymak oldukça yaygın ve pratik bir yöntemdir. Dondurucuya koymanın temel amacı fasulyenin hem besin değerini hem de tazeliğini korumaktır. Doğru teknikler uygulanmadığında fasulye hem yapısını kaybedebilir hem de lezzetinde kayıplar meydana gelebilir. İlk olarak dondurucuya koyulacak taze fasulyelerin özenle seçilmesi gerekir. Diri parlak yeşil renkte ve kırıldığında kolayca kopan fasulyeler tercih edilmelidir. Uç kısımları ve varsa kılçıkları temizlendikten sonra fasulyeler bol su ile yıkanmalı ve süzülmelidir. Yıkama işlemi hem üzerindeki toprak kalıntılarını hem de olası pestisitleri uzaklaştırmak için gereklidir. Ardından fasulyeler yemeklik veya isteğe bağlı olarak bütün halde bırakılabilir. Dondurma öncesinde en kritik adımlardan biri haşlama işlemidir. Bu işlem fasulyenin dokusunu korumak ve enzim aktivitesini durdurarak uzun süre dayanıklılık sağlamak amacıyla yapılır. Büyük bir tencerede su kaynatılır ve haşlanır. Ardından hemen buzlu su dolu geniş bir kaba alınarak şoklanır. Bu hızlı soğutma işlemi haşlanmanın neden olduğu pişme sürecini durdurur ve fasulyenin parlak yeşil rengini muhafaza eder. Şoklama süresi genellikle 2-3 dakika olup fasulyelerin tamamen soğuduğundan emin olmak gerekir.

Fasulyeler soğuduktan sonra süzgeç yardımıyla fazla suyu tamamen alınır. Dondurucuya koyarken fasulyeleri porsiyonlar halinde ayırmak kullanım kolaylığı sağlar. Hava almayacak şekilde buzdolabı poşetlerine yerleştirilir veya vakumlu torbalar kullanılır. Poşetlerin içindeki havayı olabildiğince almak buzlanma ve karlanmayı önlemek için önemlidir. Poşetlerin üzerine paketleme tarihi yazmak saklama süresini takip etmek açısından faydalıdır.