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        Haberler Dünyadan Taze anne - baba Hailey Bieber ve Justin Bieber kilise çıkışı görüntülendi - Magazin haberleri

        Taze anne - baba Hailey ve Justin Bieber'ın ilginç kilise stili

        Oğulları Jack Blues'u geçen ay kucağına alan yeni anne Hailey Bieber ile yeni baba Justin Bieber, kilise çıkışında görüntülendi. Justin Bieber'ın pofuduk terlikli hali ve elinde 'baba ayı' yazan fincanı dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:27
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        • 1

          Taze ebeveynler Hailey Baldwin Bieber ile Justin Bieber, kilise ziyareti sırasında görüntülendi.

          Los Angeles'taki Pastor Carl Lentz Kilisesi'ne giden ikilinin çıkış görüntüsünde Haily Baldwin Bieber önde, Justin Bieber ise arkada yürüdü.

          Çiftin, özellikle de Justin Bieber'ın ilginç giyim stili dikkat çekti.

        • 2

          30 yaşındaki şarkıcı, bol pantolon ve sweatshirt'ünün altına ev stili pofuduk terlik giymeyi tercih etmişti.

        • 3

          Kanadalı şarkıcının elindeki fincan da dikkat çekti. İçeceğini yudumlaya yudumlaya yürüyen Justin Bieber'ın fincanında 'baba ayı' yazıyordu.

        • 4

          27 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber da leopar desenli bir trençkot ve onunla uyumlu bir çantadan oluşan kombin seçmişti.

        • 5

          Bieber çiftinin ilk çocuğu Jack Blues geçen ay dünyaya gelmişti.
          2018'de evlenen ve mayıs ayında bebek beklediklerini açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin Bieber, oğullarının doğum haberini bir fotoğrafla duyurmuştu.

        • 6

          Bebeğinin ayak fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Jack Blues Bieber, hoşgeldin" notunu düşmüştü.

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