Tayvanlı motosiklet markası Kymco İzmir'de üretime başlıyor

Çinli BYD'nin Türkiye'de otomobil yatırım kararı almasından sonra, Asya'dan bir başka firma da motosikletlerini Türkiye'de üretmeye hazırlanıyor.

Tayvanlı motosiklet üreticisi Kymco, İzmir'de yerli üretime başlamak için gün sayıyor.

Kymco'nun Türkiye temsilcisi Doğan Trend Grubu tarafından hayata geçirilen tesisin yıllık kapasitesi 20 bin adet olarak açıklanıyor.

Yatırıma ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, "Kymco motosikletlerimizi Türkiye’de üretmeye hazırız. Doğan Trend Grubu olarak, bugünlerde İzmir Kemalpaşa OSB’de hayata geçirdiğimiz motosiklet fabrikamızın heyecanını yaşıyoruz. 20 bin adetlik yıllık üretim kapasitesine sahip tesisimiz, esnek planlamayla daha da büyüme potansiyeline sahip" dedi.

İzmir’deki tesisi bölgesel bir merkez haline getirmeyi istediklerini kaydeden Dağtekin, "Tayvan’lı üretici Kymco’nun global anlamda bu derinlikte üretim için onay verdiği ilk tesis oluyoruz" bilgisini paylaştı.

İzmir'deki fabrikada üretilecek ilk yerli KYMCO modeli ise SkyTown125 olacak.

1964 yılında Tayvan'da kurulan Kymco, scooter, motosiklet, ATV ve endüstriyel motorlar üretiyor.

Dünya'da kullanılan 7 milyondan fazla scooter ve motosikletin üreticisi olan marka, 60 değişik model ve yıllık 500 bin adet üretimini Uzak Doğu, Asya, Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyor.

Şirketin Tayvan dışında da Çin'de 2, Endonezya'da 1 fabrikası bulunuyor. Türkiye fabrikası ise şirketin kendi ülkesi dışında 4'üncü tesisi olacak.