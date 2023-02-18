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Tayvan: Çin'e ait 24 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Tayvan, Ada çevresinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi

Giriş: 18.02.2023 - 06:48 | Güncelleme: ABONE OL
Tayvan: Çin'e ait 24 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
Tayvan'dan Çin açıklaması
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AA

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 4 J-10, 4 J-11, 4 J-16 savaş uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı ile "CH-4" ve "BKZ-005" tipi askeri dronların, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının geçtiği, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

AA'nnı haberine göre; açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 24 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinin ardından, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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