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Haberler Basketbol

Tayvan Basketbol Ligi'nde dev kavga: Dwight Howard da oyundan atıldı

Tayvan T1 Basketbol Ligi'nde dün oynanan Hero Bears - Taoyuan Leopards mücadelesinde maçın bitimine 1 dakika kala çıkan kavgada 12 basketbolcu oyundan atıldı

Giriş: 20.02.2023 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL
Tayvan Basketbol Ligi'nde dev kavga: Dwight Howard da oyundan atıldı
İHA

Tayvan’ın birinci basketbol ligi olarak bilinen T1’de Hero Bears ile Taoyuan Leopards arasında dün oynanan ve 120-108 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede lig tarihinin en büyük kavgası çıktı.

Hero Bears'ın sahasında oynanan maçın bitimine 1 dakika kala Taoyuan Leopards savunmacısı Chen Hsiao-jung’un Hero Bears kaptanı Chiang Yu-an'ın yüzüne dirsek atmasıyla başlayan itişme, bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. İki basketbolcunun kavga ettiği sırada Hero Bears'in yardımcı koçu Lin Chieh-ho, oyun alanına girerek rakip takım sporcusuna saldırdı.

ESKİ NBA YILDIZI DWIGHT HOWARD DA ATILDI

Taoyuan Leopards forması giyen 36 yaşındaki eski NBA oyuncusu Dwight Howard da arbedeye karıştı. 20 dakika duran maçın ardından görüntüleri tekrar izleyen hakemler, Howard ile beraber toplam 12 oyuncuyu parkenin dışına gönderdi. Karşılaşmanın ardından yerel basına kısa bir açıklama yapan tecrübeli basketbolcu, sadece kavgayı durdurmaya çalıştığını ve haksız yere oyundan atıldığını söyledi.

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