Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift yeni albümüyle Adele'in rekorunu kırdı - magazin haberleri

        Taylor Swift yeni albümüyle Adele'in rekorunu kırdı

        Taylor Swift, yeni çıkardığı albümüyle, Adele'in 2015'ten bu yana elinde tuttuğu bir haftalık satış rekorunu kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 15:57 Güncelleme: 14.10.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adele'i zirveden etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taylor Swift, yeni albümü 'The Life of a Showgirl' ile yeni bir rekor kırdı. 35 yaşındaki ABD'li yıldız, yeni albümünün ilk haftasında 4 milyon satış rakamını yakalayarak, Billboard'a göre bir albüm için en yüksek haftalık gelir rekorunu kırdı.

        Taylor Swift, satış rekoruyla ilgili Instagram'da paylaştığı mesajında; "2006'da ilk albümümün ilk haftasında 40 bin kopya sattığını duyduğumda ne kadar heyecanlandığımı asla unutamam" ifadelerini kullandı.

        "16 yaşındaydım ve bu kadar çok insanın müziğime zaman ve enerji harcayacak kadar önem vereceğini hayal bile edemezdim" diyen şarkıcı; "O zamandan beri, bana bu çılgın hayalin peşinden gitme şansı veren mümkün olduğunca çok insanla tanışıp onlara teşekkür etmeye çalıştım. Yıllar sonra işte buradayız ve bu hafta tam yüz kat daha fazla insan benim için burada" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "Hayranlarıma göndermek istediğim 4 milyon teşekkür ve bu albümle daha da gurur duymam için 4 milyon sebebim var" diyen Taylor Swift; "Bu projeyi sinema salonlarında kutlamak için dışarı çıktığınız, plak yatırımı yaptığınız, internet üzerinden yayın yaptığınız, videoyu izlediğiniz, CD satın aldığınız, ambalajın içine yazdığım şiirleri okuduğunuz ve kendinizi The Life of a Showgirl'e kaptırdığınız için teşekkür ederim. Bu hissi sonsuza dek saklayacağım. Vay canına. Güzel buket için teşekkür ederim" diye sözlerini tamamladı.

        Adele
        Adele

        Bir haftada en yüksek albüm atış rekorunu Adele elinde tutuyordu. İngiliz şarkıcının '25' adlı albümü, 2015'te 3 milyon 300 bin kopya satarak modern dönemde bir albüm için en çok satan hafta rekorunu elinde tutuyordu.

        Taylor Swift ayrıca, 3 Ekim'de çıkardığı 'The Life of a Showgirl' albümü ile ilk satış günü rekorunu da kırmıştı. Şarkıcı, albümün piyasaya sürüldüğü ilk gün 2,7 milyon kopya satmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taylor Swift
        #yeni albüm
        #rekor

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa