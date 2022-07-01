80 milyon dolarlık gelirle 'Rolling Stone'un 'Bir Yılda En Çok Kazanan Müzisyenler' listesinin ilk 10'unda yer alan tek kadın şarkıcı olan Taylor Swift (32), yaklaşık 5 yıldır İngiliz oyuncu Joe Alwyn (31) ile aşk yaşıyor.