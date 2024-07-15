Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift'ten yeni albüm rekoru

        Taylor Swift'ten yeni albüm rekoru

        Rekorların sanatçısı Taylor Swift, 'The Tortured Poets Department' adlı son albümüyle 12 hafta boyunca satışlarda bir numarada kalan tek kadın sanatçı rekorunu kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Taylor Swift'in nisan ayında çıkardığı 'The Tortured Poets Department' adlı albümü, yeni bir rekor kırdı.

          Albüm, son haftasında ABD'de 163 bin satış yaparak, mayıs ayından bu yana Billboard'da üst üste 12 hafta boyunca bir numara oldu.

        • 2

          taylor Swift, Whitney Houston’ın 1987 tarihli albümü 'Whitney'i geride bırakarak bir kadın tarafından ilk 12 haftasını bir numarada geçiren tek albüm oldu. Whitney Houston'ın albümü, daha önce ilk 11 haftasını bir numarada geçirmişti.

          Bugüne dek yalnızca iki albüm ilk 12 haftasını bir numarada geçirmişti: Morgan Wallen'in 'One Thing at a Time'ı ve Stevie Wonder'ın 'Songs in the Key of Life'ı.

        • 3

          Taylor Swift'in ilk 12 haftasını bir numarada geçiren tek kadın sanatçı olarak rekor kırmasını sağlayan 'The Tortured Poets Department', aynı zamanda sanatçının bugüne kadarki en uzun soluklu bir numaralı albümü oldu.

        • 4

          Taylor Swift, son albümüyle Spotify'da bir günde 300 milyon dinlenmeye ulaşarak, bu dinlenme sayısına ulaşan ilk albüm olmuştu. Aynı albümde yer alan 'Fortnight' isimli şarkı da Adele'in 'Easy On Me' şarkısına ait rekoru kırarak tüm zamanların bir günde en çok dinlenen şarkısı olmuştu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kupaların efendisi!
        Kupaların efendisi!
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Habertürk Anasayfa