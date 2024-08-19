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        Haberler Dünyadan Taylor Swift'ten bıçaklı saldırıda ölen çocukların ailelerine destek - magazin haberleri

        Taylor Swift'ten bıçaklı saldırıda ölen çocukların ailelerine moral desteği

        İngiltere'de Taylor Swift temalı bir dans kursunda bıçaklanarak öldürülen üç çocuğun ailesine ünlü şarkıcı moral desteği verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:50
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        • 1

          Taylor Swift, temmuz ayı sonunda üç kız çocuğunun hayatını kaybettiği İngiltere’nin kuzeybatısındaki Southport'ta gerçekleşen bıçaklı saldırı kurbanlarını unutmadı. Ünlü şarkıcı, turne kapsamında bulunduğu Londra'da konser öncesinde, kurbanların aileleriyle iletişime geçti.

        • 2

          ÜÇ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

          29 Temmuz'da Taylor Swift temalı bir dans kursuna yapılan saldırıda 6 yaşındaki Bebe King, 9 yaşındaki Alice Dasilva Aguiar ve 7 yaşındaki Elsie Dot Stancombe sınıfta bıçaklanarak öldürülmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

          Swift, Londra'daki Wembley Stadyumu sahnesinde olaya değinmemiş olsa da kurbanların ailelerine bizzat ulaştığı anlaşıldı.

        • 3

          The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Taylor sahnede Elsie Dot, Alice ve Bebe hakkında konuşmamış olabilir ama ailelerine ulaştı. Bu onun zihnini çok meşgul eden bir konu" dedi.

        • 4

          Taylor, 29 Temmuz'da yaşanan trajedinin ardından, "Bu ailelere taziyelerimi nasıl ileteceğimi hiç bilmiyorum" şeklinde bir açıklama yayımlamıştı.

        • 5

          Swift, "Dün Southport'ta meydana gelen saldırının bıraktığı dehşet hissi sürekli üzerime çöküyor ve tamamen şoktayım. Yaşamların ve masumiyetin kaybedilmesi ve orada bulunan herkesin, ailelerin ve ilk müdahale ekiplerinin yaşadığı korkunç travma. Bunlar sadece dans kursuna giden küçük çocuklardı. Bu ailelere taziyelerimi nasıl ileteceğimi hiç bilmiyorum" diye yazmıştı.

        • 6

          TERÖR ŞÜPHESİYLE KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

          Terör saldırısı şüphesiyle Viyana'da planlanan konserleri iptal edilen Swift, 'Eras' adlı dünya turnesine İngiltere'de devam ediyor. Avusturya'daki yetkililer, sanatçının kapalı gişe performanslarından birinde büyük bir saldırı planladığından şüphelenilen iki genci gözaltına almıştı. Biri 19, diğeri 17 yaşında olan iki gencin DAEŞ ile bağlantısı ortaya çıkarılmıştı.

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