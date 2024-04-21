Taylor Swift'ten beklenen rekor geldi

REKLAM advertisement1

Taylor Swift'in merakla beklenen 'The Tortured Poets Department' adlı albümünü yayınlamasının ardından rekor haberi de geldi. Ünlü şarkıcının 11'inci stüdyo albümü, Spotify'da bir günde en çok dinlenen albüm oldu. Ünlü pop yıldızı aynı zamanda bir günde en çok dinlenen sanatçı oldu.

Taylor Swift'in cuma günü çıkan ve dünyanın dört bir yanında bulunan hayranlarını çılgına çeviren yeni albümü, ünlü yıldızın eski ilişkilerinde yaşadığı kalp kırıklığını açığa çıkardığı ve öfkesini eski sevgililerine yönlendirdiği düşünülen 31 parçayı içeriyor. Swift, önce 16 şarkılık planlanan albümünü, birkaç saat sonra da ek 15 parçayı yayınlamıştı. REKLAM

Taylor Swift, yeni albümünü şubat ayında Grammy Ödülleri'nde sahnede duyurmuştu. Albümde Swift'in eski sevgilisi İngiliz oyuncu Joe Alwyn hakkında olduğu düşünülen 'So Long', 'London' gibi parçalar bulunuyor. Altı yıl Alwyn'le birlikte olan 34 yaşındaki ABD'li sanatçı Swift, daha önce Londra'ya taşınmıştı.

Başka bir şarkısı 'But Daddy I Love Him'in de Swift'in geçen yıl The 1975'in solisti Matty Healy ile yaşadığı öne sürülen ancak hiçbir zaman onaylanmayan aşkına ithafen yazıldığı düşünülüyor.