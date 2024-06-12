Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift, sahnede eliyle burnunu temizlemek zorunda kaldı - Magazin haberleri

        Taylor Swift, sahnede eliyle burnunu temizlemek zorunda kaldı

        Taylor Swift'in Edinburgh konserinde yaşanan bir ana ait video internette hızla yayıldı. Soğuk havada burnu akan Swift'in burnunu eliyle temizlediği görüntüye yorum yağdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Eras' adlı dünya turnesine devam eden Taylor Swift, İskoçya'daki hayranlarının karşısına çıktı. 34 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Edinburgh'daki Murrayfield Stadyumu'nda verdiği konserde burnu akınca zor anlar yaşadı.

        • 2

          Isının 8 dereceye kadar düştüğü saatlerde konserine devam eden Taylor Swift, burnunun çok hızlı bir şekilde akmasına acil çözüm olarak elini kullandı.

        • 3

          Şarkıcı, burnunu eliyle temizledikten sonra, elini eteğine silerken kameralara yansıdı.

        • 4

          Taylor Swift'in burnunu sildiği anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kısa sürede yayılan görüntülere binlerce yorum yapıldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması
        Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Habertürk Anasayfa