Ünlü müzisyen ölü bulundu!

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Müzik dünyasından acı bir haber geldi. Ünlü rock grubu "Foo Fighters"ta davulcu ve vokalist olarak yer alan 50 yaşındaki Taylor Hawkins'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir zamanlar Kurt Cobain ile birlikte "Nirvana" grubunda da çalan Hawkins'in turne sırasındaki zamansız ölümü ailesi kadar hayranlarını da yasa boğdu.

CANSIZ BEDENİ OTEL ODASINDA BULUNDU

Acı haber, "Foo Fighters" grubunun resmi Twitter hesabından da doğrulandı. Yapılan açıklamada Hawkins'in Kolombiya'da kaldığı otel odasında, grubuyla birlikte sahneye çıkmadan saatler önce cansız bir halde bulunduğu belirtildi.

Gönderide, "Taylor Hawkins'in müzikal ruhu ve bulaşıcı gülümsemesi sonsuza kadar bizimle kalacak." ifadeleri yer aldı. Hawkins ailesinin bu acı gününde özel yaşamlarına saygı beklediğinin de altı çizildi.

İKİNCİ KEZ AYNI ACI

"Foo Fighters", "Nirvana" grubunda da çalan Dave Grohl tarafından kurulmuştu. Daha önce grup arkadaşı Kurt Cobain'in 27 yaşında ölümüyle sarsılan Grohl, bir kez daha aynı acıyı yaşadı.