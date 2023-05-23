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Tayland'da okulda yağmurdan kaçanların üstüne çatının çökmesiyle 6 kişi öldü

Tayland'da yağmurdan kaçan öğrencilerin sığındığı yapının çatısının çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 23.05.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
Tayland'da okulda yağmurdan kaçanların üstüne çatının çökmesiyle 6 kişi öldü
AA

Tayland'daki bir okulda, yağmurdan kaçan öğrencilerin sığındığı yapının çatısının çökmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Phichit bölgesinin afet önleme ve halkla ilişkiler biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede şiddetli yağışlar ile fırtınanın etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Phichit'teki Wat Nern Por İlkokulu öğrencilerinin, yağmurdan korunmak amacıyla okulun aktivite merkezine sığındığı aktarıldı.

Fırtınanın etkisiyle merkezin metal çatısının çökmesi sonucu 4 öğrenci, bir veli ve temizlik personelinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 18 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Tayland'ın meteoroloji birimi bu hafta ülkenin kuzey kesimlerinde yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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