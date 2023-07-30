Tayland'da havai fişek deposundaki patlamada 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
Tayland'da havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı
- 1
Tayland'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı.
- 2
Tayland'ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde havai fişek deposunda patlama oldu.
- 3
Yetkililer, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
-
- 4
Narathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, patlamada ilk belirlemelere göre 115 kişinin yaralandığını ve yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu söyledi.
- 5
Deponun çevresindeki 100 civarı konutun hasar gördüğünü belirten Sanan, buralarda yaşayan 500 ila 800 kişinin geçici olarak başka bir yere yerleştirileceğini belirtti.
- 6
Sanan, kazanın, depodaki inşaatta demir işlenirken kıvılcımların patlayıcılara sıçraması sonucu meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
*Haberin görselleri Associated Press ve İHA tarafından servis edilmiştir.