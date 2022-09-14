"Beni sizin kadar heyecanlandırmıyor" 0:00 / 0:00

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalin özel gösterim bölümünde Oscar aday adayı 'Kerr' gösterildi. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği Kerr’in gösterimi sonrasında yönetmen Tayfun Pirselimoğlu seyircinin sorularını yanıtladı

HABERTURK.COM

95'inci Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' dalı için Türkiye'nin adayı, Tayfun Pirselimoğlu’nun aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı 'Kerr', Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluştu.

Gösterim sonrasında Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, filmin senaryosunu yazarak yönetmenliğini de üstlenen Tayfun Pirselimoğlu’nun yanı sıra; yapımcı Vildan Erşen, filmin oyuncuları Erdem Şenocak, Rıza Akın ve sanat yönetmeni Natali Yeres katıldı.

İzleyicilerin tam not verdiği film sonrası, gelen soruları cevaplayan film ekibi büyük ilgi gördü. Gelen Oscar adaylığı sorusu üzerine Tayfun Pirselimoğlu, "İyi film yapmak için çaba gösteren bir yönetmenim. Böyle bir durumla karşılaşmak hoş oluyor, reddedecek değilim ama filmlerimi bunun için de yaptığımı söyleyemem açıkçası. Bizim Oscar’a atfettiğimiz önem önemli ama Hollywood başka bir dünya. Bizim dışımızdaki sinemanın döndüğü alan çok farklı. Oscar’ı duyunca insanların heyecanlanmasını anlıyorum ama beni sizin kadar heyecanlandırdığını söyleyemem doğrusu’’ dedi.

Filme başlamadan önce dersine iyi çalışan bir yönetmen olduğunu belirten Tayfun Pirselimoğlu bu konuda şunları söyledi; "Detaylı çalışırım. Bu çok yapılmayan bir şey ama gerçek sinemanın ancak bu şekilde yapılacağına dair bir düşüncem var. Dersini iyi çalışınca set daha hızlı oluyor. Yazarken tahayyül ettiğiniz resmi kotarmak daha kolay oluyor. Her filmin bir ömrü vardır, filmler yaşlanır ama ölmez. Filmlerin çok uzun süren bir hayatı vardır. Dolayısıyla en önemli şey arkanı döndüğünüz de iyi ki yapmışım dedirtiyorsa size bu bütün ödüllerden daha kıymetli. Bir şeyin tekrar ediyor olması üzerine kafa yordum. Romanı yazdım. Sonrasında ‘Kerr’ kitabımın görsel hale dönüşmesi gerektiğine dair bir inanca kapıldım. Senaryo haline getirdim ve sonrasında filmi çektik’’ diyen Pirselimoğlu, filmlerini çekerken herhangi bir sorunla karşılaştığında nasıl çözdüğüne dair gelen soru üzerine şunları söyledi: Olabilecek ihtimalleri hesaplıyorum ama o ihtimallerin dışında milyon tane ihtimalle karşılaşıyorsunuz. Önemli olan o anla alakalı problemi hemen çözmek ya da onu değerlendirilebilecek bir unsur olarak görmek. Diktatör bir yönetmen değilim. Sinema öyle tuhaf ki, aklınıza hiç gelmeyen bir şey aniden olabilir. Bir filmin çekimi sırasında senaryoyu değiştirdim. Bu çok cüretkâr bir şey. Çünkü o an bir problemle karşılaşıyorsunuz. Yönetmenlik böyle bir şey. Karşılaştığınız problemi o anda en doğru şekilde çözmek...

Her filmin bir dünyası olduğunu söyleyen Tayfun Pirselimoğlu, izleyiciye sorular sordurtan filmler yapmayı sevdiğini söyledi ve bu konudaki görüşlerini "Yönetmenin seyircide soru işaretleri yaratması, izleyicinin o soru işaretleriyle yaşaması ve belki bir ay sonra tekrar aklına gelmesi… Benim böyle taşıdığım binlerce film var. Bu bir yüktür ama iyi bir yüktür. İyi sinemanın bizi bu yüklerle bir yere doğru götürdüğünü düşünüyorum’’ sözleriyle dile getirdi.

Festivalin Ulusal Yarışma filmlerinden ilk olarak 'Bana Karanlığını Anlat' izleyicilerin karşısına çıktı. Ayşe Barım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin gösterimine yapımcının yanı sıra filmin senaryosunu yazarak yönetmenliğini de yapan Gizem Kızıl ile başrol oyuncuları Aslıhan Gürbüz, Serpil Gül, Gizem Güçlü ve Selim Can Yalçın katıldı.

Gösterim sonrası seyircilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Gizem Kızıl ilk filmi “Bana Karanlığı Anlat” için bir yüzleşme hikayesi olduğunu söyledi. Kızıl “ailemde, etrafımda, kendi topraklarımızda gördüğüm en net, ya düğünlerde ya da cenazelerde birebir saf yüzleşmeler yaşanabiliyor, bunun üzerinden anlatmak istedim” dedi. Filmin başrolü Nermin’i canlandıran Aslıhan Gürbüz ise, film için uzun süren bir çalışma dönemi geçirdiğini, sete çıktığında ise Nermin’in nerede, nasıl duracağını bildiğini söyledi. Filmi izlemeye gelenler arasında Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz de vardı.

Serenay Sarıkaya

Yarışma filmlerinden bir diğeri 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' ise festivalin tek bilim kurgu yapımı. Filmin gösterimi, yönetmen ve senarist Serpil Altın, senarist Korhan Uğur, sanat yönetmeni Özüdoğru Cici ile başrol oyuncuları Ayşenil Şamlıoğlu, Selen Öztürk ve görüntü yönetmeni Kaan Çalışkan'ın katılımıyla gerçekleşti. Gösterim sonrası film ekibi izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Serpil Altın ilk filmi 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' ile ilgili izleyicilerin sorularını yanıtlarken, nasıl bir gelecek bırakıyoruz sorusunu sorma ihtiyacı hissetmenin filmin çıkış noktası olduğunu söyledi. Bir üçleme olduğunu da söyleyen Altın bu filminin üçlemenin ortancası olduğunu belirtti.

Filmin başrolünde yer alan Ayşenil Şamlıoğlu ise, "Kendi geçmişime baktığımda bazı zamanlar çok güzeldi, çok lezzetliydi. Geçmişime baktığımda sevgiyle andığım anılar var şüphesiz. Ama gelecekten asla umudumu kesmem. Yeni gelen nesillere baktığımda, her biri gereğini yerine getirecektir diye düşünüyorum” dedi.