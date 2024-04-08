Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tayfun Duygulu'dan doğum günü paylaşımı

        Tayfun Duygulu'dan doğum günü paylaşımı

        Tayfun Duygulu, 54'üncü yaşını eşi Isabella Duygulu ile kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 18:08 Güncelleme: 08.04.2024 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğum gününü kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tayfur duygulu, sosyal medya hesabından 54'üncü yaş gününü kutladı. Duygulu, eşi Isabella Duygulu ile birlikte olduğu fotoğrafa; "Her günümü ayrı bir doğum günü seremonisi gibi yaşatan, her an sevmeyi, aşkı, sevilmeyi öğreten canımın içi sevgilim...Karşıma çıkan en özel ve güzelsin. Benim kanatsız meleğim, seni sevmelere doyamıyorum. Aşk sensin bende aşığın. Sen benim balımsın. Yine ellerin ile yaptığın pastan muhteşem. Gözlerimin gördüğü son güne kadar seninle yeniden doğmak dileğiyle" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tayfun Duygulu
        #Isabella Duygulu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti!
        Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti!
        YSK'dan Hatay kararı
        YSK'dan Hatay kararı
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        Ligde 11. olabildi!
        Ligde 11. olabildi!
        Beşiktaş'tan Özbek'e tepki!
        Beşiktaş'tan Özbek'e tepki!
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Habertürk Anasayfa