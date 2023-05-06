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'Taxim', Bursa'da sahnelendi

'Baba Sahne'nin yeni oyunu 'Taxim', Bursalı tiyatroseverler için sahnelendi

Giriş: 06.05.2023 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
'Taxim', Bursa'da sahnelendi - Magazin haberleri
AA

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Taxim' adlı oyunu Emrah Eren yönetti.

Şevket Çoruh, Ozan Güven, Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Ömür Arpacı, Felicia Sağnak, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen'in sahne aldığı oyunun sonunda izleyiciler sanatçıları alkışladı.

'Taxim Bistro'da yolları kesişen birbirinden farklı hayatları konu alan oyunda 12 insanın başlarından geçenler anlatılıyor. Oyunda, bir araya gelmesi mümkün ama bir arada yaşaması imkansız olan bu kişilerin yolları, bir anda beliren hayatta kalma kavşağında sınava tabi tutulursa neler olabileceği sorusuna yanıt aranıyor.

Fotoğraf: AA

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