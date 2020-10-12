Soğuk havalarda çorbalar en büyük kurtarıcımız. Şifa kaynağı. Üst solunum yolları rahatsızlıklarına iyi gelen hem nefis hem iyileştirici etkisi olan tavuk suyuna şehriye çorbası tarifi vereceğim.
Tavuk Suyuna Şehriye Çorbası İçin Gereken Malzemeler:
1 adet tavuk budu
1 adet kuru soğan
1 adet küçük havuç
1-2 adet domates
1/2 kapya biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı arpa şehriye
Tuz, karabiber
1/2 demet maydanoz
Limon
Tavuk Suyuna Şehriye Çorbası Yapılışı:
Tavuk budunu tencereye koyun.
Üzerine 5-6 su bardağı su ekleyin ve haşlayın.
Kaynayınca üzerindeki köpükleri alın.
İçine soğan, tane karabiber ve maydanoz saplarını ekleyin.
Bir müddet de bu şekilde pişirin.
Daha sonra tavuk parçalarını çıkarın.
Etlerini kemiğinden ayırın.
Diğer yandan kuru soğanı yağda kavurun.
Salçasını katın.
Kabuklarını soyduğunuz domatesleri ekleyin.
Kapya biber de doğrayın.
Havucu rendeleyin.
Tavuk suyunu süzgeçten geçirin.
Kaynayan suya şehriyeyi atıp pişmeye bırakın.
Şehriyeler yumuşayınca ocağı kapatın.
Üzerine ince ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin.
Sıcak olarak servis edin.
Limonu ise ister tencereye, isterseniz kaselere sıkabilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Çorbanızı arpa şehriyeden yapabileceğiniz gibi tel şehriyeden de yapabilirsiniz.
Çorbanızı tavuk suyundan yapmak hem çorbanızın lezzetini arttıracak hem de faydaları artacaktır. Kış aylarının vazgeçilmez çorbaları içerisinde tavuk suyu olan çorbalardır.
Hastalıklarla mücadelenizde size küçümsenmeyecek kadar çok destekte bulunur.
Şehriyeli tavuk çorbasını terbiyeli de yapabilirsiniz.
Bu şekilde de oldukça lezzetli olan çorbanın, kremalı olanları da çok sevilmektedir.
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