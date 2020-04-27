Tavuk suyu çorba tarifi

Akşam yemeği için tavuk haşlayıp suyunu atmayanlardansanız. Tavuk Çorbası tüm hastalıklara şifa veren sihirli anne yemeğidir. Özellikle kışın gribe yakalandığımızda bol limonla ve acı kırmızı biberle yiyerek sizi hastalıklara karşı korumaya alır. Bin bir seçeneği olan tavuk suyuyla çorba nasıl yapılır diye soranlardansanız işte sizlere sağlık deposu yedikçe insanın içini ısıtan Tavuk Suyu Çorba tarif.
Tavuk Suyu Çorba İçin Malzemeler:
- 1 adet Tavuk budu
- 1 adet tavuk göğsü
- 6 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 adet kuru soğan
- Yarım Çay kaşığı karabiber
- 1 çay bardağı tel şehriye
Tavuk Suyu Çorba Nasıl Yapılır?
- Tavuk parçaları bir tencereye alınır. 6 bardak suyla beraber haşlanır.
- Ayrı bir tencerede daha önceden küp küp doğanmış soğanlar kavrulmaya başlanır.
- Haşladığınız tavuğun içine aroma arttırıcı olarak kereviz sapı, havuç katabilirsiniz.
- Tavuklar soğuduktan sonra kemiklerinden didikleyerek ayırın.
- Bir tencerede un ve yağı kavurduktan sonra üzerine tavuk suyunu didiklenmiş tavuğu ve soğanları dökün.
- Şehriyeyi ekleyerek biraz kaynattıktan sonra çorbamız servise hazır.
- Üzerine kırmızıbiber dökerek sunabilirsiniz. Afiyet olsun.
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