Tavuk Kalamar İçin Gereken Malzemeler:
800-900 gr tavuk göğsü
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı köri
1, 5 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak
Sos Malzemeleri;
1 yumurta
1 şişe soda (maden suyu)
1, 5 çay kaşığı tuz
5 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı karbonat
Kızartmak için sıvı yağ
Tavuk Kalamar Yapılışı:
Tavuklar parmak kalınlığında çok uzun olmayacak şekilde kesilir.
Baharatlar, ezilmiş sarımsak ve tuz eklenerek iyice harmanlanır.
En az 1-2 saat dolapta dinlendirilir.
Sos için yumurta ve soda iyice çırpılır.
Un, tuz ve karbonat eklenip iyice çırpılır.
Tavuklar eklenip iyice karıştırılır, 5-10 dakika bekletilir.
Kızartma tavasına yağ alınır.
Yağ kızdığında tavuklar kızartılır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Daha lezzetli olmaları için, sosladığınız tavuklar, buzdolabına kaldırılır ve sosunu çekmesi için 1 saat bekletilir.
Siz dilerseniz balıkçılarda kalamarın yanında sunulan tarator sos ile de servis edebilirsiniz
Ya da sarımsaklı süzme yoğurt ve mayonez karışımı sos da bu lezzete yakışır.
Yemek saatine yarım saat kala, bol yağda kızartalım.
Sıcak sıcak servis yapalım.
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