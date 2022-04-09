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Tavuğuyla sokak sokak gezerek sahipsiz hayvanları besliyor

Bolu'da kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla onlarca sahipsiz kedinin karnını doyuran Neşegül Öztürk'e, taşıma çantasında yanından ayırmadığı tavuğu "Nazlı" da eşlik ediyor

09.04.2022 - 12:30 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Bolu'da yaşayan hayvansever ev kadını Neşegül Öztürk, evinde beslediği tavuğu taşıma çantasında yanına alarak her gün 2-3 saat sokak sokak dolaşıp sahipsiz hayvanları besliyor. AA'nın haberine göre Tabaklar Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Öztürk, yaklaşık 5 yıl önce evinin bulunduğu sokakta sahipsiz hayvanları beslemeye başladı.

  • Zamanla daha fazla hayvanın karnını doyurmak isteyen Öztürk, kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılıyor. Öztürk, onlarca sahipsiz kedinin karnını doyurmak için her gün kendisine taşıma çantasında yol arkadaşlığı yapan Nazlı isimli tavuğuyla sokak sokak geziyor.

  • Ayda 2 bin liranın üzerinde masraf yaparak ciğer, salam, yaş ve kuru mama alan Öztürk, bunları dağıtmak için sabah ve akşam saatlerinde yollara düşüyor. Sahipsiz hayvanları besledikten sonra eve gelen Öztürk, tavuğu Nazlı'yla vakit geçiriyor. Neşegül Öztürk, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

     

  • Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sahipsiz hayvanları beslediğini dile getiren Öztürk, "Her gün onlara gidiyorum. Onlar açken ben doyamıyorum. Önce onları doyuruyorum, sonra kendi karnımı doyuruyorum. Sabah ve akşam günde iki tur yapıyorum" diye konuştu.

     

  • Öztürk, yaklaşık 1 yıl önce beslediği kedilerden birinin getirdiği civcivi evine alıp beslemeye başladığını anlatarak, şimdilerde ise Nazlı adını verdiği tavuğun kendisine mama dağıtımında yol arkadaşlığı yaptığını, kedilerin de tavuğa alıştığını kaydetti.

     

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