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        Haberler Gündem Güncel Tavşan kostümü giyip metroda tüfekle gezdi! | Son dakika haberleri

        Tavşan kostümü giyip metroda tüfekle gezdi!

        İstanbul Sarıyer'de oyuncak olduğu anlaşılan tüfekle metro istasyonunda dolaşan şüpheli hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 17:47 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:47
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        Tavşan kostümü giyip tüfekle gezdi!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda silahlı bir kişinin bulunduğu yönünde paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçti.

        AA'da yer alan habere göre yapılan çalışmada, eşkale uyan bir kişinin metro istasyonundan çıkarak Cumhuriyet Mahallesi istikametine yürüdüğü belirlendi.

        15 yaşındaki şüpheli A.Y, Araba Yolu Caddesi'nde elindeki tüfek ve maskeyle yakalandı. Şüphelinin elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu anlaşıldı.

        A.Y. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

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