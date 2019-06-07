Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere giden ve bayram tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Eceabat İskelesi'ne geldi. Yoğunlaşan trafik nedeniyle ilçe merkezinde yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor.

Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun azaltılması için tarifeye bağlı kalmadan saatsiz sefer yapıyor.

Yetkililer, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.

İZMİR'DE, KARADAN VE HAVADAN TRAFİK DENETİMİ

İzmir'de, jandarma ekipleri, bayram boyunca yollardaki trafik denetimlerini sürdürdü. Trafik, havadan da drone ile denetlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca Çeşme, Torbalı, Seferihisar, Menemen ve Menderes başta olmak üzere birçok ilçede trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında drone da kullanılırken, trafik, havadan kontrol edildi. Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilenlere ise para cezası kesti. Sürücüler, aracı dikkatli kullanmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YENİDEN BAŞLADI

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu saat 16.00 itibariyle yeniden başladı. Trafik akışının yoğun olduğu bölgede bayram tatili boyunca günlük 100 bin aracın geçtiği bölgede ölümlü bir kaza yaşanmazken, meydana gelen trafik kazalarında 53 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili memleketlerinde veya tatil yerlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, büyük şehirlere geri dönmek için dün itibariyle yollara akın etmeye başladı. Emniyet verilerine göre, bayram dolayısıyla yaklaşık günlük 80 bin ile 100 bin arasında aracın geçtiği ‘kilit kavşak’ta yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Dün akşamdan itibaren başlayan trafik yoğunluğu sabah saatlerine kadar devam etti. Gün boyunca araç yoğunluğu yaşanmazken bugün saat 16.00 itibariyle Kırıkkale-Ankara ile Kayseri-Kırıkkale karayolundaki araç yoğunluğu yeniden başladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde 24 saat boyunca çalışmalarını gece-gündüz hem havadan hem de karadan sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Alınan tedbirlerde bayram tatili boyunca belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve dubalar ile kapatılarak trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlanıyor.

Bayram tatili boyunca ölümlü bir kaza yaşanmazken, meydana gelen trafik kazalarında 53 kişi yaralandı. 20 aracın da maddi hasarlı olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

YOĞUNLUK NEDENİYLE TRAFİK EKİPLERİ YOLLARI KAPADI

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden, eski Osmanlı başkenti Edirne'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla mesire alanlarında, nehir kenarındaki tesislerde yoğunluk yaşanıyor.

Tatil dolayısıyla kenti ziyaret edenlerin Tunca ve Meriç Köprülerini geçip mesire alanlarının bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne ulaşmak istemeleri nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar meydana geliyor.

Tarihi köprülere giden yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı. Bazı yollar zaman zaman trafiğe kapatıldı, yoğunluk alanlarına göre bazı yollara yönlendirmeler oldu.

KENT ORMANI VE NEHİR BOYUNDAKİ TESİSLER DOLDU

Sıcak hava ve tatil nedeniyle kent sakinleri ve turistler mesire alanlarına akın etti.

Bazıları Meriç Nehri kenarındaki tesislerde dinlenmeyi tercih etti, bazı vatandaşlar da kent ormanında piknik yaptı.

Eskişehir'den gelen Bora Dağışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilini lise arkadaşlarıyla geçirdiğini söyledi.

Eski günleri yad ettiklerini belirten Dağışan, "En son 17 yıl önce gelmiştim. Edirne o zaman da güzeldi şimdi de çok güzel. Bayram tatilimizi burada geçirdik. Bugün de mangalımızı aldık, kent ormanına geldik. Tatil gayet güzel geçiyor." diye konuştu.

Edirne'de yaşayan Şener Akkurt da misafirleriyle mangal yapmak için kent ormanına geldiğini dile getirerek "Bayram gayet güzel geçti, tatile devam ediyoruz. Nehir, orman, tarih Edirne'de iç içe biz de misafirlerimize bu güzellikleri yaşatıyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Fatih Evin de bayram tatilini arkadaşının daveti üzerine Edirne'de geçirdiğini ifade etti. Ailecek kent ormanına geldiklerini aktaran Evin, Edirne'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle gezilmesi gereken tarihi bir yer olduğunu kaydetti.