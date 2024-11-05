Tatarlı Höyük'te Orta Tunç Çağı'na ait yapı açığa çıkarıldı

Girginer, kutsal yapının bulunduğu alanda ekibin kazılarını sürdürdüğünü belirtti. Yapıda önemli eserleri de gün yüzüne çıkardıklarını vurgulayan Girginer, şöyle devam etti:

"Tabii kutsal yapıyla ilgili verilerin dışında buluntu açısından da önemli eserlerimiz bizimle buluştu. Bunlardan bir tanesi çıplak kadın figürü. Kuzey Suriye'de çok fazla ele geçen eserlerden bir tanesi. Tabii Suriye'yi günümüz sınırları gibi düşünmeyin. 4 bin yıl önceden bahsediyoruz. 4 bin 500 yıl önce çok büyük ve gelişmiş kentlerin olduğu bir coğrafya. Oradaki kentlerde olduğu Kilikya'da da bu eserler ele geçiyor. Bunun dışında bronz bir eserimiz var. Bu da kutsal veya idari yapılarda inşa edilmeden önce bu eserlerimiz temellerin altına gömülür. Eserin, o yapıyı koruyacağına inanılır. Koruyucu figürlerdir."