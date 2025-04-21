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        Haberler Dünya Tatar'dan Güney Kıbrıs'taki Türk karşıtı Paskalya mesajına tepki | Dış Haberler

        Tatar'dan Güney Kıbrıs'taki Türk karşıtı Paskalya mesajına tepki

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios'un, Paskalya Bayramı nedeniyle yayımladıkları mesaj ve genelgedeki KKTC ve Türkiye'yi hedef alan söylemlere tepki göstererek, "Sayın Hristodulidis'in mesajındaki 'işgal duvarını yıkma stratejisi' gibi kabul edilmez ifadeleri, çözüm çağrısı değil, halkımıza karşı işledikleri suçları ve hegemonya arzularını perdelemeye çalışan bir söylemdir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 01:37 Güncelleme: 21.04.2025 - 01:37
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        Tatar'dan Güney Kıbrıs'taki Türk karşıtı Paskalya mesajına tepki
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis'in Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda yer alan "İşgal duvarını yıkma hedefli stratejimiz meyve vermeye başladı." ifadesini eleştirerek, "Rum liderin sürekli olarak kalındığı yerden devam vurgusu yaptığı "İki bölgeli, iki toplumlu federasyon" modelinin artık fiilen tükendiğini belirtip, "Bu gerçek, sadece bizim tarafımızdan değil, geçmiş süreçleri objektif değerlendiren tüm çevreler tarafından da kabul edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        AA'nın haberine göre; Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios'un, "Yunanistan, GKRY ve tüm Helenizm'in Türkleri kovmak ve vatanı kurtarmak için ortak mücadele etmesi gerekir." şeklindeki Paskalya Genelgesi'nde yer alan çağrıya da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Nikos Hristodulidis ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’un kullandıkları ifadelerin, Kıbrıs’ta karşılıklı anlayış temelinde kurulabilecek herhangi bir diyalog zeminine ciddi zarar verdiğine işaret etti.

        Tatar, açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının tüm zorluklara rağmen yıllar boyunca uzlaşı arayışından vazgeçmediğini dile getirerek, artık hiç kimsenin kendilerinden devletleri, egemenlikleri ve onurlarından tavizi beklememesi gerektiğine dikkati çekti.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası toplumun, Kıbrıs Türk tarafının uzlaşı vizyonunu ciddiyetle değerlendirmesi ve bölgede kalıcı istikrarı bu temelde ele almasının beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Sayın Hristodulidis’in mesajındaki 'işgal duvarını yıkma stratejisi' gibi kabul edilmez ifadeleri, çözüm çağrısı değil, halkımıza karşı işledikleri suçları ve hegemonya arzularını perdelemeye çalışan bir söylemdir. Başpiskopos’un açıklamaları, sadece tarihi çarpıtmaktan ibaret olup, dini kisve altında halkımıza yöneltilmiş açık bir nefret dilidir."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ersin Tatar
        #KKTC
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