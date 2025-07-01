Taşköprü sarımsağının yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gördüğünü belirten Arslan, "Beyaz altınımız, ilçemizin tarımsal gücünü temsil eden en kıymetli ürünlerden biridir. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağı bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Taşköprü Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız." dedi.