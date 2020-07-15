Taşınırken ev nasıl toplanır?

Eşyaları paketleme işlemi nasıl yapılır?
Öncelikle eşyaları paketleme işlemine geçmeden önce aynı tür eşyaları ayırmalı ve daha sonra aynı yere paketlemelisiniz. Örneğin giysileri ayrı kutuya, kitapları ayrı kutuya ve mutfak eşyalarını ayrı kutuya yerleştirmelisiniz. Paketlemeye taşınmadan 1 ay evvel başlarsanız yorulmaz ve her şeyi düzenli bir şekilde yoluna koyarsınız. 1 hafta kala paketlemeye başlarsanız hiçbir şeyi yetiştiremez ve her şeyi birbirine karıştırabilirsiniz. Bu yazımızda eşyaları paketleme işlemi nasıl yapılır konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise eşyalar hangi sıraya göre paketlenmelidir bu konuya açıklık getireceğiz.
Eşyalar hangi sıraya göre paketlenmelidir?
Taşınacak ve eşya paketleyecekseniz eşyaları sıralayıp öyle paketlemeniz gerekecektir. Peki, eşyalar hangi sıraya göre paketlenmelidir? Bu sorunun cevabı aşağıdadır
Giysiler nasıl paketlenir?
Giysileri toplamak aslında en kolay işlerden birisidir. Çünkü bunların kırılma veya zarar görme olasılığı yoktur. Peki, giysilernasıl paketlenir? Poşetin içerisine koyabilirsiniz ya da kolilere dizebilirsiniz. Eğer tozlanıp kirlenmesini istemiyorsanız sizin için vakumlu poşetler daha iyi olacaktır.
Kırılacak mutfak eşyaları nasıl toplanır?
Kırılacak olan mutfak eşyalarının özenle paketlenmesi gerekmektedir. Bu eşyalar mutlaka ayrı ayrı sıkı bir şekilde paketlenmelidir. Aralarına mutlaka kâğıt yerleştirilmelidir. Ağır yapıya sahip olan eşyalar mutlaka alt kısma konulmalı hafif eşyalar ise üst kısma konulmalıdır. Aralarda çok fazla boşluk bırakılmaması gerekmektedir. Bu yazımızda kırılacak mutfak eşyaları nasıl toplanır konusu hakkında siz değerli okurlarımıza bilgiler aktardık. Şimdi ise mobilyalar nasıl toplanır konusuna geçeceğiz ve bu konu hakkında bilgiler aktaracağız. Bu konuya birlikte göz gezdirmeye ne dersiniz?
Mobilyalar nasıl paketlenir?
Mobilyalar genelde taşıma şirketi tarafından paketlenir. Fakat kendi taşıyacak olanlar mobilyalar nasıl paketlenir konusunda meraktadır. Mobilyaları paketlemeniz için büyük koliler bulmanız ve poşetler bulmanız gerekecektir. Bu poşet ve kolileri çevrenizde bulmak zor olabilir bu sebeple internet sitelerinden kulak bir şekilde temin edebilirsiniz. Daha sonra düz bir şekilde önce poşete sonra koliye yerleştirilmelidir.
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