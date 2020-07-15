Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerGündem

Taşınırken ev nasıl toplanır? Adım adım ev toplama süreci

Ev taşımak sanıldığı kadar kolay değildir. Edinilen bilgilere göre çoğu kişi 3-5 senede bir mutlaka taşınıyor. Taşınırken eşyalar bazı tekniklere göre toparlanırsa çok daha iyi olur. Asla ev toplama işi son dakikaya bırakılmamalı ve 1 ay öncesinden yavaş yavaş toplanmalıdır. Öncelikle mutfakta kullanmadığınız araç gereçleri bir kutuya paketleyebilirsiniz. Daha sonra çok giymediğiniz kıyafetleri paketleyerek işe devam edebilirsiniz. Şimdi sizlere taşınırken ev nasıl toplanır konusundan bahsedeceğiz. O halde mutlaka okumaya devam ediniz.

15.07.2020 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Taşınırken ev nasıl toplanır?

Eşyaları paketleme işlemi nasıl yapılır?

Öncelikle eşyaları paketleme işlemine geçmeden önce aynı tür eşyaları ayırmalı ve daha sonra aynı yere paketlemelisiniz. Örneğin giysileri ayrı kutuya, kitapları ayrı kutuya ve mutfak eşyalarını ayrı kutuya yerleştirmelisiniz. Paketlemeye taşınmadan 1 ay evvel başlarsanız yorulmaz ve her şeyi düzenli bir şekilde yoluna koyarsınız. 1 hafta kala paketlemeye başlarsanız hiçbir şeyi yetiştiremez ve her şeyi birbirine karıştırabilirsiniz. Bu yazımızda eşyaları paketleme işlemi nasıl yapılır konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise eşyalar hangi sıraya göre paketlenmelidir bu konuya açıklık getireceğiz.

Eşyalar hangi sıraya göre paketlenmelidir?

Taşınacak ve eşya paketleyecekseniz eşyaları sıralayıp öyle paketlemeniz gerekecektir. Peki, eşyalar hangi sıraya göre paketlenmelidir? Bu sorunun cevabı aşağıdadır

  • Öncelikle eğer yaz mevsimindeyseniz kışlık giysilerinizi paketlemeye başlayabilirsiniz. Ya da hiç kullanmadığınız ürünleri ilk olarak paketleyebilirsiniz.
  • Fazla olan nevresim takımları, mutfak eşyaları, kişisel bakım ürünlerini paketleyebilirsiniz
  • Evinizde bulunan süs eşyalarını kırılmayacak biçimde güzel bir şekilde paketleyebilirsiniz
  • Bozulmayacak olan mutfak ürünlerini örneğin yağ un konserve paketleyebilirsiniz
  • Kullanmadığınız elektronik araç gereçleri paketleyebilirsiniz

Giysiler nasıl paketlenir?

Giysileri toplamak aslında en kolay işlerden birisidir. Çünkü bunların kırılma veya zarar görme olasılığı yoktur. Peki, giysilernasıl paketlenir? Poşetin içerisine koyabilirsiniz ya da kolilere dizebilirsiniz. Eğer tozlanıp kirlenmesini istemiyorsanız sizin için vakumlu poşetler daha iyi olacaktır.

Kırılacak mutfak eşyaları nasıl toplanır?

Kırılacak olan mutfak eşyalarının özenle paketlenmesi gerekmektedir. Bu eşyalar mutlaka ayrı ayrı sıkı bir şekilde paketlenmelidir. Aralarına mutlaka kâğıt yerleştirilmelidir. Ağır yapıya sahip olan eşyalar mutlaka alt kısma konulmalı hafif eşyalar ise üst kısma konulmalıdır. Aralarda çok fazla boşluk bırakılmaması gerekmektedir. Bu yazımızda kırılacak mutfak eşyaları nasıl toplanır konusu hakkında siz değerli okurlarımıza bilgiler aktardık. Şimdi ise mobilyalar nasıl toplanır konusuna geçeceğiz ve bu konu hakkında bilgiler aktaracağız. Bu konuya birlikte göz gezdirmeye ne dersiniz?

Mobilyalar nasıl paketlenir?

Mobilyalar genelde taşıma şirketi tarafından paketlenir. Fakat kendi taşıyacak olanlar mobilyalar nasıl paketlenir konusunda meraktadır. Mobilyaları paketlemeniz için büyük koliler bulmanız ve poşetler bulmanız gerekecektir. Bu poşet ve kolileri çevrenizde bulmak zor olabilir bu sebeple internet sitelerinden kulak bir şekilde temin edebilirsiniz. Daha sonra düz bir şekilde önce poşete sonra koliye yerleştirilmelidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi
Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi
Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor
Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor
Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı gündem oldu
Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı gündem oldu
Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi
Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi
OHAL Komisyonu'nda reddedildiler
OHAL Komisyonu'nda reddedildiler
Çin üzerinde çalıştıkları grip aşısını bugün piyasaya sunuyor
Çin üzerinde çalıştıkları grip aşısını bugün piyasaya sunuyor
Ambalaj fabrikasında korkutan yangın!
Ambalaj fabrikasında korkutan yangın!
Şanlıurfa'da üzerine saman balyası düşen motosiklet sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da üzerine saman balyası düşen motosiklet sürücüsü öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X