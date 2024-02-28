Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler? Kanal D Taş Kağıt Makas dizi konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

        Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler? Taş Kağıt Makas dizi konusu nedir, uyarlama mı?

        Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında ilk bölümü ile bu akşam yayınlanacak olan Taş Kağıt Makas Hayatın Oyunu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerinde Ekin Koç, Ozan Güven gibi isimleri buluşturan Taş Kağıt Makas; süper zeka bir gencin, unutkan bir baba ile birlikte verdikleri hayat mücadelesini konu ediniyor. İşte, diziye dair bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 28 Şubat Çarşamba itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor. Yapımcılığını MF yapımın üstlendiği Taş Kağıt Makas Hayatın Oyunu dizisi oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Taş Kağıt Makas dizi konusu nedir, uyarlama mı? İşte, detaylar...

        • 2

          TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI KİMLER?

          Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen'i bir araya getiriyor.

        • 3

          TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

          Taş Kağıt Makas dizisi Güney Kore yapımı, Remember: War Of The Son adlı diziden uyarlanarak ekranlara geliyor.

        • 4

          TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİ KONUSU NE?

          Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut’a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut’un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi (sıradışı hafıza yeteneği)...

          Çocukluğundan beri Hipertimezi’yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.

        • 5

          Londra’dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismi Fecir Emirkıran; adına yakışır şekilde ülkeye dönüş yapar. Kavga ettiği Kadri Palaz, Fecir’in de baskısıyla gözaltına alınır. Ama Kadri’nin avukatı, tüm dengeleri değiştirir. Hukuk dünyasının renkli figürü Avukat Harun Yakar, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir’in başına dert olur. Fakat Harun da sert kayaya çarpmıştır. Hayatında önemli bir yeri olan abisi Kadri Palaz’ı içeriden kurtarabilecek midir?

          Herkesin kazanıp, herkesin kaybettiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, büyük bir felaketin ardından başlar.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa