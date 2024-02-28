Taş Kağıt Makas oyuncuları kimler? Taş Kağıt Makas dizi konusu nedir, uyarlama mı?
Taş Kağıt Makas oyuncuları ve konusu televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında ilk bölümü ile bu akşam yayınlanacak olan Taş Kağıt Makas Hayatın Oyunu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerinde Ekin Koç, Ozan Güven gibi isimleri buluşturan Taş Kağıt Makas; süper zeka bir gencin, unutkan bir baba ile birlikte verdikleri hayat mücadelesini konu ediniyor. İşte, diziye dair bilinmesi gerekenler...
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas 28 Şubat Çarşamba itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor. Yapımcılığını MF yapımın üstlendiği Taş Kağıt Makas Hayatın Oyunu dizisi oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Taş Kağıt Makas dizi konusu nedir, uyarlama mı? İşte, detaylar...
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TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI KİMLER?
Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen'i bir araya getiriyor.
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TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?
Taş Kağıt Makas dizisi Güney Kore yapımı, Remember: War Of The Son adlı diziden uyarlanarak ekranlara geliyor.
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TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİ KONUSU NE?
Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut’a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut’un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi (sıradışı hafıza yeteneği)...
Çocukluğundan beri Hipertimezi’yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.
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Londra’dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismi Fecir Emirkıran; adına yakışır şekilde ülkeye dönüş yapar. Kavga ettiği Kadri Palaz, Fecir’in de baskısıyla gözaltına alınır. Ama Kadri’nin avukatı, tüm dengeleri değiştirir. Hukuk dünyasının renkli figürü Avukat Harun Yakar, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir’in başına dert olur. Fakat Harun da sert kayaya çarpmıştır. Hayatında önemli bir yeri olan abisi Kadri Palaz’ı içeriden kurtarabilecek midir?
Herkesin kazanıp, herkesin kaybettiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, büyük bir felaketin ardından başlar.