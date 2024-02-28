TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİ KONUSU NE?

Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut’a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut’un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi (sıradışı hafıza yeteneği)...

Çocukluğundan beri Hipertimezi’yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.