Taş Kağıt Makas'ın Harun'u Ozan Güven kimdir?
Taş Kağıt Makas dizisinde Harun karakterine hayat veren Ozan Güven gündem oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Güven, yeni projesiyle ekranlara geri döndü. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yapan Ozan Güven'in hayatına dair bilgileri sizler için derledik. İşte, "Ozan Güven kimdir, kaç yaşında?" sorularının yanıtları...
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Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisinde karanlık bir geçmişe sahip olan bir avukat olan Harun karakterine hayat veriyor. Yaklaşık üç yıl ekranlara ara veren Güven Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni diziyle beraber televizyon oyunculuğuna da geri döndü. Peki, Taş Kağıt Makas'ın Harun'u Ozan Güven kimdir, kaç yaşında? İşte, Ozan Güven'in hayatı...
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OZAN GÜVEN KİMDİR?
1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı. İkinci Bahar, Koçum Benim, Çiçeği Büyütmek, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol almıştır. GORA, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında sinema filmlerinde yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştır.
2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Ateş isminde bir çocukları olan çift, 2010 yılında boşandı.
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OZAN GÜVEN'İN OYNADIĞI DİZİLER
2017 Fİ
2012 Muhteşem Yüzyıl
2010 Koyu Kırmızı
2009 Canım Aile
2005 Hırsız Polis
2004 Bir İstanbul Masalı
2002 Bana Abi De
2002 Havada Bulut
2002 Koçum Benim
2001 Dünya Varmış
1998 İkinci Bahar
1998 Çiçeği Büyütmek
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OZAN GÜVEN'İN OYNADIĞI FİLMLER
2016 Annemin Yarası
2014 Pek Yakında
2010 Ejder Kapanı
2010 Yahşi Batı
2008 A.R.O.G
2004 Yazı Tura
2004 G.O.R.A
2002 9
2000 Balalayka
2000 Yıldız Tepe