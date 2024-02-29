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        Haberler Televizyon Taş Kağıt Makas'ın Harun'u Ozan Güven kimdir, kaç yaşında? Ozan Güveni'in oynadığı dizi ve filmler

        Taş Kağıt Makas'ın Harun'u Ozan Güven kimdir?

        Taş Kağıt Makas dizisinde Harun karakterine hayat veren Ozan Güven gündem oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Güven, yeni projesiyle ekranlara geri döndü. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yapan Ozan Güven'in hayatına dair bilgileri sizler için derledik. İşte, "Ozan Güven kimdir, kaç yaşında?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 15:47 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:47
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        • 1

          Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisinde karanlık bir geçmişe sahip olan bir avukat olan Harun karakterine hayat veriyor. Yaklaşık üç yıl ekranlara ara veren Güven Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni diziyle beraber televizyon oyunculuğuna da geri döndü. Peki, Taş Kağıt Makas'ın Harun'u Ozan Güven kimdir, kaç yaşında? İşte, Ozan Güven'in hayatı...

        • 2

          OZAN GÜVEN KİMDİR?

          1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı. İkinci Bahar, Koçum Benim, Çiçeği Büyütmek, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol almıştır. GORA, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında sinema filmlerinde yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştır.

          2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Ateş isminde bir çocukları olan çift, 2010 yılında boşandı.

        • 3

          OZAN GÜVEN'İN OYNADIĞI DİZİLER

          2017 Fİ

          2012 Muhteşem Yüzyıl

          2010 Koyu Kırmızı

          2009 Canım Aile

          2005 Hırsız Polis

          2004 Bir İstanbul Masalı

          2002 Bana Abi De

          2002 Havada Bulut

          2002 Koçum Benim

          2001 Dünya Varmış

          1998 İkinci Bahar

          1998 Çiçeği Büyütmek

        • 4

          OZAN GÜVEN'İN OYNADIĞI FİLMLER

          2016 Annemin Yarası

          2014 Pek Yakında

          2010 Ejder Kapanı

          2010 Yahşi Batı

          2008 A.R.O.G

          2004 Yazı Tura

          2004 G.O.R.A

          2002 9

          2000 Balalayka

          2000 Yıldız Tepe

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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