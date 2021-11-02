Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Türk mutfağının şerbetli tatlılardan biri olan Taş kadayıf yapılışı...

TAŞ KADAYIF TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

İçi için:

150 gram iri kıyılmış ceviz içi

Kızartmak için:

3/4 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1/4 adetlimon

Üzeri için:

2 yemek kaşığı ince çekilmiş antep fıstığı

50 gram kaymak

TAŞ KADAYIF NASIL YAPILIR?

Şerbetinizin ılık, tatlınızın sıcak olması gerektiği için öncelikle şerbet yaparak işe koyulun.

Bir tencereye suyu ve şekeri ilave edip güzelce karıştırın ve tencereyi ocağa koyun. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 10 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakın.

10 dakikanın sonunda limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Şerbetin soğuması için oda sıcaklığında biraz ılındıktan sonra buzdolabına alabilirsiniz.

Derin bir kaba ılıklaştırdığınız sütü, suyu, şeker, tuz ve kuru mayayı ekleyip karıştırın. Ardından unu ilave edin ve bir mikser yardımıyla 5 dakika boyunca çırpın.

Tamamen homojen bir karışım elde etmiş olmanız önemli. Hazırladığınız karışımın üzerine bir poşet geçirin ve sıcak bir yerde yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Hamur kabarıp, göz göz olduğunda mayalanma işlemi tamamlanmış demektir.

Yapışmaz tabanlı bir tavayı ocağa alın ve içerisine hiç yağ koymayın. Tavayı ocakta iyice ısıttıktan sonra, her seferinde birer kepçe olacak şekilde tavaya alın ve sadece alt tarafını pişirin.

Üstte kalan tarafında ıslaklık kalmadığı zaman minik yuvarlak hamurlarınızı ocaktan alıp, bir kenara ayırın.

Tüm hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra, hamurun pişirmediğiniz kısmına ceviz içi koyun ve yarım ay şeklinde hamuru kapatın. Kenarlarına iyice bastırıp yapışmasını sağlayın.

Derin bir kızartma tenceresine bolca ayçiçek yağı koyun ve iyice kızdırın. Yağ kızdıktan sonra kadayıfları kızartmaya başlayın. Bu arada şerbetiniz de soğumuş olarak yanınızda olsun.

Kızarttığınız kadayıfları yağdan alıp direkt soğuk şerbetin içine atın. Bu şekilde tüm kadayıfları kızartıp şerbete atın. Kadayıflar şerbetin içinde yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra servise hazır hale geliyorlar. Üzerine kaymak ve Antep fıstığı ile servis edin.