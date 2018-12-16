Sakarya'da yol verme meselesinden tartıştığı çekici aracını takip ederek önünü kesen otomobil sürücüsü Feyzi Mumlu, tartıştığı sürücünün üzerine sürdüğü çekicinin altında kalarak eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi. Olay, gece 02.00 sıralarında Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsü Feyzi Mumlu (37) ve çekici sürücüsü H.K. arasında yol verme sebebiyle tartışma yaşandı. Daha sonrasında çekici sürücüsü H.K., Geyve'nin Karaçam Mahallesi'nde verilen kaza ihbarı üzerine olay yerinden ayrıldı. Feyzi Mumlu ise otomobili ile H.K.'yi takip etmeye başladı.

EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE...

Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi mevkiine gelindiğinde Feyzi Mumlu 54 FS 511 plakalı otomobili ile önüne geçtiği çekiciyi durdurdu. Tartışmanın devam ettiği esnada sürücü H.K. aracını üzerine sürdüğü Feyzi Mumlu'yu eşinin gözleri önünde ezdi. Çekici sürücüsü H.K. yaşanan olay sonrasında kaçtı.

KURTARILAMADI

Kanlar içerisinde yerde kalan Feyzi Mumlu, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ TESLİM OLDU

Olayın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Çekici sürücüsü H.K. olaydan kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.