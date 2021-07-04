Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü

DHA

İzmir'in Foça ilçesinde Harun S., tartıştığı Hüseyin Demirci'yi (30) başına demir profil vurarak öldürdü.

Olay, iki gün önce Foça Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda yaşandı. İddiaya göre, Harun S. ve Hüseyin Demirci arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Harun S. iddiaya göre, elindeki demir profille Demirci´nin başına vurduktan sonra kaçtı. Demirci, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demirci'nin öldüğü belirlendi. Demirci'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Olay sonrası polis ekipleri, kavgada kullanılan demir profilin denize atıldığını tespit etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, demir profili denizden çıkardı.

Öte yandan, çalışmalar sonucu Harun S.'nin Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde saklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, Harun S.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınarak Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Harun S.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.