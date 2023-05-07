Kendisinden 28 yaş küçük karısını tabancayla öldürdü

İzmir'de bir kişi, kendisinden 28 yaş küçük karısını tartışmada tabancayla öldürdü.

AA'nın haberine göre, Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi'ndeki eve 6 gün önce taşınan B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A., tabancayla eşine ateş açıp kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuba A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuba A.'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma B.A.'yı yakalanması için çalışma başlattı.