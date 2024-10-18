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        Haberler Gündem Tartıştığı genci sokakta tabancayla vurdu; olay kamerada - Güncel haberler

        Tartıştığı genci sokakta tabancayla vurdu; olay kamerada

        Adana'da bir kişi, tartıştığı genci sokak ortasında tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 01:45 Güncelleme: 18.10.2024 - 01:45
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        Sokak ortasında tartıştığı genci vurdu
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        Olay, saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70001 Sokak’ta meydana geldi.

        Sokak ortasında isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancalı kişi, genci bacağından vurarak yaraladı.

        Olay sırasında çevredekiler panik yaşadı. Saldırgan olay yerinden yürüyerek uzaklaşırken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay ise bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

        Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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