Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken hakem Alper Ulusoy'un son anlardaki kararları maça damga vurdu. 90+12'de Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, topu uzun süre elinde tutunca hakem Alper Ulusoy endirekt serbest vuruş kararı verdi. Bu atışı kullanan konuk ekip Maxim'in düşürülmesi ile hemen ardından penaltı kazanırken mücadele de 3-3 sona erdi. Teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere Galatasaray cephesi, 6 saniye kuralının normalde uygulanmayıp kendilerine uygulandığını savunurken yorumcular da ikiye bölündü.

18.48 SANİYE TOPU ELİNDE TUTUYOR!

beIN Sports'un yaptığı hesaplamaya göre genç kalecinin, topu eline almasıyla topu elinden çıkarması arasında geçen sürenin 18.48 saniye olduğu ortaya çıktı.

KURAL 1998'DE GELDİ

6 saniye kuralı, FIFA'nın kalecilerin topu elinde tutup zaman geçirmelerini önlemek için 1998 yılında getirildi. Kurala göre; topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi halde endirekt serbest vuruş verilir.

İŞTE YORUMLAR

Deniz Çoban: "Alper Ulusoy, kimsenin üzerinde durmadığı bu kuralı uygulayarak, bence hata yapmıştır. Oyun kurallarına göre doğru bir karar ama dünyada hakemlerin titiz davranmadığı bir karar. Hakem bunu tolere edebilirdi, kariyerine yakışmadı."

Rıdvan Dilmen: "Alper Ulusoy'un bundan önce son yönettiği maçta eğer en az 5 pozisyonda 6 saniye kuralı ihlal edilmediyse ben yorumculuğu bırakacağım. 4 olursa kabul etmiyorum, 5 tane!"