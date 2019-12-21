21 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarsus ilçesinde yaşayan M.A., önceki gün muayene olduğu Tarsus Devlet Hastanesi'nde çektirdiği röntgen filmini göstermek için Doktor Şakir Alper Cansever'in odasına girdi. Bu sırada bir kadın hastayı muayene eden Cansever ise, M.A.'ya dışarıda beklemesini söyledi. Ancak hasta doktora saldırdı. Araya giren bir personeli de darbetti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A. dün adliyeye sevk edildi. M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Darbedilen Doktor Şakir Alper Cansever ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalarının muayene sırasında mahremiyetini korumak zorunda olduğunu vurguladı. Olay sırasında bir kadın hastasını muayene ettiğini anlatan Cansever, "Muayeneye aldığım kadın hastaydı. İnsanların mahremiyeti çok önemli. Benim için de çok önemli. Kendi aileleri yakınları için de çok önemli bir şey. Uygun bir dille 'Bakın burada bir hastamız var muayeneden sonra alacağım' dedim. Bir anda yumruk attı. Personelin de göğüs kafesine vurdu. Yanımızda 17 yaşında stajyer bir kızımız var. O da çok etkilendi. Benim için sesini yükselti diyebilirler ama asla öyle bir kişi değilim. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum" dedi.
Görevlerini yaparken ailelerini bile ihmal etmek zorunda kaldıklarını belirten Cansever, "Çok üzüldüm, onurum kırıldı. Bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Birini sağlığına kavuşturmak isterken darbediliyorsunuz. Bunu hangi kelime hangi cümle ile açıklayabilirim bilmiyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!