Mersin'in Tarsus ilçesinde tarlada cesedi bulunan kişinin, husumetlisi tarafından darbedildikten sonra av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkösebalcı Mahallesi Yapaltepe mevkisinde önceki gün vatandaşlar tarafından tarlada cesedi bulunan Cumali Yeşil'in (44) öldürülmüş olabileceğine yönelik bilgilere ulaştı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Yeşil'in, husumetlisi A.E. (47) tarafından öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler, İbrişim Mahallesi'nde oturan cinayet zanlısı A.E'yi operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkardığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.