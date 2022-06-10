Çiftçi tarlasında buldu, incelenmesini istedi

DHA

Çankırı'nın Çatalelma köyünde çiftçilik yapan evli ve 5 çocuk sahibi Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında farklı bir taş buldu.

DHA'nın haberine göre Şener, 1800 gram ağırlığında ve yaklaşık 20 santimetre çapındaki taşı evine götürdü.

Taşta bir farklılık olduğunu düşünen Şener, internetten araştırma yaptı ve taşın gök taşı olabileceğini değerlendirerek, inceleme yapılmasını istedi.

Şener, tarlada gezerken taşın dikkatini çektiğini belirterek, "Taşın gök taşı olduğunu düşündüm. Taşta bir değişiklik olduğunu hissettim. Taşa mıknatıs tuttuğumda mıknatıs taşa yapıştı. İnternetten araştırmıştım, gök taşının özelliklerine baktım. Düştüğü yerde yarısı gömülü gibiydi. İncelenmesini istiyorum. Taşın farklı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Yanıklar var üzerinde. İnternetten baktığımda düşerken yanarak düştüğü yazıyor. Her tarafına mıknatıs yapışıyor" dedi.