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        Haberler Magazin Tarkan ve Zeki Müren'in, nostaljik yılbaşı dilekleri - Magazin haberleri

        Tarkan ve Zeki Müren'in, nostaljik yılbaşı dilekleri

        Ünlü şarkıcılar Tarkan ile Zeki Müren'in yıllar önceki nostaljik yılbaşı dilekleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 20:15 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:15
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        Nostaljik yılbaşı dilekleri
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        Yeni yıla girmemize saatler kala pek çok ünlü isim yeni dileklerini takipçileriyle paylaştı.

        Tarkan ile Zeki Müren'in yıllar önceki yeni yıl dilekleri söyledikleri nostaljik videolar, yeniden gündeme geldi.

        Zeki Müren, 1984'e girerken yeni dileklerini şu şekilde ifade etmişti;

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        "Ülkemiz için, milletimiz için, tüm dünya insanları için en güzel olayları getirsin inşallah. Yeni yıldan bize sıhhat, mutluluk ve başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Çok değerli sanat arkadaşlarım adına ve kendi adıma, hepinize en engin sevgilerimi ve en derin saygılarımı sunuyorum, lütfen kabul buyurun. Lütfen gülünüz, gülelim; yeni yıla neşe, kıvanç ve huzurla girelim."

        Tarkan ise 32 yıl önce, 22 yaşında, 1994'e girdiğimiz yıl, yeni yıl dileklerini şöyle paylaşmıştı;

        "Savaşın sona ermesini bekliyorum, barış istiyorum, başarı istiyorum. Müzik ve sağlık başka ne istenebilir ki?"

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        #tarkan
        #Zeki Müren

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