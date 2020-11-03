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İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısının 102'ye yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide arama kurtarma ekipleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız" diyen Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

Memleketimizin dört bir yanından yardıma koşan, günlerdir canla, başla çalışan tüm arama ve kurtarma ekiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır. İnsanlığınız ve kalpten çabalarınızla ne güzel örnek oldunuz hepimize, ülkemize.

Duygulandık, gurur duyduk çok.

48 yaşındaki Tarkan, İzmir depremi sonrası, "İzmir'de meydana gelen ve tüm bölgede hissedilen depremde can kaybı ve yaralı olmamasını diliyorum. Depremden etkilenen bölge halkına çok geçmiş olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı, ardından "Maalesef can kaybı ve yaralı da varmış. Çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarım İzmir'le..." paylaşımında bulunmuştu.