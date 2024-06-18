Tarkan, 7 yıllık aradan sonra yeni albümü 'Kuantum 51'i hayranlarıyla buluşturdu. Pro İletişim'den yapılan açıklamaya göre, albüm ABD'den Almanya'ya, Brezilya'dan Rusya'ya, Fransa'dan Arap dünyasına farklı ülkelerde Apple Music dijital platformların ana sayfalarında ve çalma listelerinde yayınlandığı günden itibaren kapsamlı şekilde yer buldu.

Albüm aynı zamanda dünya müzik platformlarında etkin tanıtım alan ilk Türkçe albüm oldu. Tarkan'ın Hitt Müzik etiketi ile yayınlanan albümünde 12 şarkı yer alıyor.

Albümü ilk olarak Apple Music, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Lüksemburg'da ana sayfaya taşıdı. Apple Fransa ana sayfada ve World Music listesinde albüme yer verdi.

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Ayrıca 'Kuantum 51'in, 1 hafta boyunca Apple Fransa'da önerilen çıkışlar bölümünde yer alacağı açıklandı. Apple Music Brezilya ve ABD'de de albümü ana sayfadan tanıttı.

Spotify globalde ilk kez Türkiye haricinde, Almanya, ABD, Hollanda ve Meksika'da Türkçe bir albüme ana sayfalarında yer verdi.

Rusya'da Yandex The Big Names ve Worlwide Pop Hits listelerinde birinci sıraya ve MTS Music Pop ise Premier listesinde 'Kuantum 51'i ilk sıraya taşıdı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nin bir numaralı müzik platformu Anghami'de New Turkish Playlist'te kapakta Slovenya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan ve Litvanya, Letonya, Estonya ekipleri de albümü 'New Music' alanlarında Tarkan ve yeni albümü yer aldı.

Prodüktörlüğü Tarkan'a ait olan albümde söz ve müziği sanatçının yine kendisine ait çıkış parçası 'Yo' parçasının yanı sıra Aysel Gürel, Günay Çoban, Güler Özince, İskender Paydaş, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer ve Serkan İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.

Albümdeki şarkıların düzenlemeleri ise Ozan Çolakoğlu, Ateş Berker Öngören, İskender Paydaş, Murat MatthewErdem, Turaç Berkay Özer ve Mert Kemancı'ya ait.