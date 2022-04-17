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Haberler Magazin Tarkan'ın keçi gibi melediği video, sosyal medyayı salladı

Tarkan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Megastar Tarkan, önceki gün bisikletiyle gezintiye çıktı. Bir bahçede keçileri gören ünlü şarkıcı, meleyerek keçileri çağırdı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede viral oldu

17.04.2022 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Tarkan'ın keçi gibi melediği video, sosyal medyayı salladı
Tarkan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
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HABERTURK.COM

Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan şarkıcı Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Önceki gün bisiklet turuna çıkan ünlü popçu, yoldan geçerken bir bahçedeki keçileri meleyerek çağırdı. O anları takipçileriyle paylaşan 49 yaşındaki şarkıcının videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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