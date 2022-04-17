Tarkan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı

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Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan şarkıcı Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Önceki gün bisiklet turuna çıkan ünlü popçu, yoldan geçerken bir bahçedeki keçileri meleyerek çağırdı. O anları takipçileriyle paylaşan 49 yaşındaki şarkıcının videosu sosyal medyada çok konuşuldu.