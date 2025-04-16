Tarkan, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının, Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, bir süre önce bacağındaki rahatsızlığın tedavisi için geldiği İstanbul'da kalp krizi nedeniyle vefat etti.

REKLAM advertisement1 Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, yarın (17 Nisan) Maltepe Cumhuriyet Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Maltepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Almanya'da yaşayan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

Tarkan, geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde; "Tüm annelerin, anne adaylarının, anne yarısı olanların, anne gibilerin, anne olamayıp yüreği anne gibi atanların, anne gibi hissedenlerin… Anneler gününüz kutlu olsun" mesajını yayımlamış ve annesiyle fotoğrafını paylaşmıştı.