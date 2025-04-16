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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Tarkan'ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu, vefat etti - Magazin haberleri

        Tarkan'ın acı günü

        Şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, hayatını kaybetti. Almanya'da yaşayan Tarkan, acı haberi alır almaz Türkiye'ye geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:32
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        Tarkan'ın acı günü
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        Tarkan, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının, Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, bir süre önce bacağındaki rahatsızlığın tedavisi için geldiği İstanbul'da kalp krizi nedeniyle vefat etti.

        Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, yarın (17 Nisan) Maltepe Cumhuriyet Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Maltepe Mezarlığı'na defnedilecek.

        Almanya'da yaşayan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

        Tarkan, geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde; "Tüm annelerin, anne adaylarının, anne yarısı olanların, anne gibilerin, anne olamayıp yüreği anne gibi atanların, anne gibi hissedenlerin… Anneler gününüz kutlu olsun" mesajını yayımlamış ve annesiyle fotoğrafını paylaşmıştı.

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        #tarkan
        #Neşe Tevetoğlu

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