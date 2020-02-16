Çünkü Instagram'da DM kutusuna çok fazla bakmıyorum. Önceki gün bir bakayım dedim. Aman Allah'ım! Bu konuyla ilgili ne çok soru gelmiş.

Hatta "Siz bilirsiniz. Hamile mi, değil mi?" diye sormuşlar.

Ben doktor değilim elbet ama sizler için bir küçük araştırma yaptığımda ortaya böyle bir gerçek çıktı.

Bilginize…