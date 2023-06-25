"Dualarınızı eksik etmeyin"

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Tarkan'dan Özkan Uğur'a 'Geçmiş olsun' dilekleri... Tarkan, "Dualarımızı eksik etmeyelim" dedi

HABERTURK.COM

Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden Özkan Uğur, üç aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.

Entübe edilen Özkan Uğur'un hastalığı, hayranları kadar birçok ünlüyü de derinden üzdü.

Üzüntüsünü dile getiren ünlüler arasında Tarkan da bulunuyor.

Tarkan, üzüntüsünü "Çok sevgili Özkan Uğur'a hep birlikte güzel enerjilerimizi, sevgimizi yollayalım. Acil şifalar dileyelim. Seni seviyoruz" sözleriyle dile getirdi.

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