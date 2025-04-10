Tarkan: Bırakalım yarınlarımıza umut olsunlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen gösterilerde taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alınmıştı. ünlü şarkıcı Tarkan, gözaltına alınan kişilerin tahliye edilmesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Tahliye edilen gençler için çok sevindim ve mutlu oldum. Geri kalan masum gençlerin de bir an önce serbest bırakılıp özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum. Demokrasi ve adalet için mücadele eden gençlerimizle gurur duymalıyız. Onların olmaları gereken yer kafesler değil, gökyüzüdür. Bırakalım yarınlarımıza umut olsunlar, yolumuza ışık tutsunlar" dedi.