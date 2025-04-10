Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tarkan: Bırakalım yarınlarımıza umut olsunlar

        Tarkan: Bırakalım yarınlarımıza umut olsunlar

        Tarkan, gözaltına alınan kişilerin tahliye edilmesiyle ilgili sosyal medyada bir paylaşımda bulundu; "Onların olmaları gereken yer kafesler değil"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 20:13 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yarınlarımıza umut olsunlar"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen gösterilerde taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alınmıştı. ünlü şarkıcı Tarkan, gözaltına alınan kişilerin tahliye edilmesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

        Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Tahliye edilen gençler için çok sevindim ve mutlu oldum. Geri kalan masum gençlerin de bir an önce serbest bırakılıp özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum. Demokrasi ve adalet için mücadele eden gençlerimizle gurur duymalıyız. Onların olmaları gereken yer kafesler değil, gökyüzüdür. Bırakalım yarınlarımıza umut olsunlar, yolumuza ışık tutsunlar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tarkan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Çin'e yüzde 145 tarife
        İstanbul’da kan donduran cinayet
        İstanbul’da kan donduran cinayet
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Otomobilden ateş açıldı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        Otomobilden ateş açıldı! 15 yaşındaki çocuk yaralandı
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Habertürk Anasayfa